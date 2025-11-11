“كسادا” القطرية تتوسع في الاستثمار الفندقي بالمغرب استعداداً لكأس العالم 2030

تعتزم شركة “كسادا” القطرية، تعزيز حضورها في قطاع الضيافة المغربي عبر صندوقها المخصص للاستثمار في السياحة، تمهيداً لإطلاق أولى الصفقات الفندقية العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفييه غرانيت، إن المغرب يمثل سوقاً استراتيجية بفضل استقراره ومكانته كأكبر وجهة سياحية في أفريقيا، موضحاً أن الخطط تشمل اقتناء فنادق وتأهيلها أو إنشاء مشاريع جديدة.

يُنتظر أن تبدأ الشركة عبر صندوقها الاستثماري إبرام أولى الصفقات الفندقية خلال العام المقبل، ويتضمن ذلك خيار اقتناء فنادق قائمة وتأهيلها أو بناء مشاريع جديدة، وفقاً لغرانيت الذي أكد أن “الصندوق سيكون ذا حجم مهم وطموحات كبيرة”، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، وقال إن الشركة تسعى “لتكون مشاريعها جاهزة قبل استضافة المغرب لكأس العالم 2030”.

وتدير “كسادا” استثمارات فندقية في أفريقيا بشراكة بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة أكور الفرنسية، وافتتحت مؤخراً فرعاً لها في الدار البيضاء لدعم توسعها في السوق المغربي.

الشرق القطرية