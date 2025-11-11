«أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية بعد انتهاء إيقافه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، ببسب هجومه على مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة «يوتيوب»: «الحمدالله، انتهى إيقافي وسوف التزام بالكود الإعلامي ده واجب علينا كلنا، لكن مش معنى ده إن لما أشوف حاجة غلط هسكت، استحالة لأن ده لا تاريخ ولا أسلوب مصطفى يونس».

وأضاف: «لو شوفت حاجة غلط مش هسكت ده مش في النادي الأهلي بس في كل الأندية، أنا مش بخاف غير من ربنا، أنا لازم ألتزم بالكود الإعلامي، لكن مش أنا اللي أخاف، مش بعد العمر ده كله هخاف».

وتابع: «حبي للنادي الأهلي مش هيتغير لأنه هو اللي عمل مصطفى يونس.. اللي ميصونش معايا العيش والملح مش هصون معاه العيش والملح، مفيش حاجة بيني وبين الأشخاص داخل النادي الأهلي، أنا بتكلم على الكيان نفسه، أنا مش هتكلم في الحاجات اللي كنت بتكلم عليها قبل كده، ليس خوفًا ولكن لو شوفت حاجة غلط في الكورة هطلع اتكلم، لأني عايز أشوف الأهلي أحسن حاجة في الدنيا، والناس عرفت اللي بيقبض».

المصري اليوم