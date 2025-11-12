“العمل جاري حاليا في المنطقة x”.. المركز القومي لمكافحة الألغام: تطهير مساحة 36 الف و224 متر مربع من الالغام

اكمل المعهد القومي لمكافحة الألغام عمليات تطهير تسعة مناطق من الألغام شملت مناطق تم تصنيفها في الفترة الماضية بالخطرة بمساحة بلغت 36 الف و224 متر مربع .

أعلن ذلك ل (سونا) اللواء خالد حمدان مدير المركز مشيرا إلى أن العمل جاري حاليا في المنطقة x وتم تكثيف العمل بها.

وأوضح إن المعهد فرغ من أعمال التدريب وتمت إضافة 3 فرق عمل للعمل بالخرطوم.

وقال إن المعهد في الشهر الماضي تلقى بلاغا واحدا لحادث بالجزيرة توفي اثنان على اثره واصيب أربعة.