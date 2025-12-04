شاهد بالفيديو .. البرهان وسط حشود عفوية ضخمة في أمدرمان

\r\n\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0626\u062f \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0644\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0648\u0644 \u0631\u0643\u0646 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0641\u062a\u0627\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0648\u0633\u0637 \u062d\u0634\u0648\u062f \u0639\u0641\u0648\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0645\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0631\u0627\u062a.\r\n\r\n\u0634\u0627\u0647\u062f \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\r\n\r\n\r\n\u0633\u0648\u0646\u0627\r\n\r\n