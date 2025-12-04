سياسية

شاهد بالفيديو .. البرهان وسط حشود عفوية ضخمة في أمدرمان

2025/12/04
البرهان يضحك
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وسط حشود عفوية بأمدرمان غرب الحارات.
شاهد الفيديو:
سونا

