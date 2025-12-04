المدير العام لقوات الشرطة يشارك فى أعمال المؤتمر التاسع والاربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بدولة تونس

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية التونسى السيد خالد النورى خاطب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بجانب الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وناقش المؤتمر فى فاتحة أعماله نتأئج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بجانب إستعراض تجارب أمنية متميزة للدول الأعضاء ، فيما تطرق المؤتمر للموضوع المحورى والخاص بالإتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية ، كما تم تقديم تصور بشأن الإحتفال بالمؤتمر الخمسين لقادة الشرطة والأمن العرب للعام2026م كما إستعرض المؤتمر تقرير عن أعمال الإتحاد الرياضى العربى للشرطة للعام 2025م.

المكتب الصحفي للشرطة