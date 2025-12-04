افتتاح مستشفى الواحة التخصصي وتوطين العلاج بالنيل الأبيض

افتتح الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي النيل الأبيض، مستشفى الواحة التخصصي الخاص بمدينة كوستي، بحضور وزراء المالية، الصحة، والبنى التحتية، ومديري المحلية والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأشاد الوالي بالمستشفى كصرح علاجي داعم للقطاع الصحي ويعزز توطين الخدمات العلاجية، مؤكدًا دعمه لجميع برامج العمليات التشخيصية والعلاجية وربطها بالتأمين الصحي لتوسيع الخدمة للمناطق الريفية.

وأكدت وزيرة المالية فاطمة الحاج الطيب التزام الولاية بتسهيل الاستثمار، فيما شدد وزير الصحة الدكتور الزين سعد آدم على مساهمة المستشفى في تطوير الخارطة الصحية بالولاية.