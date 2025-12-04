بادي يقف على نتائج مشاركة النيل الازرق في أعمال ورشة التنمية الريفية

وقف الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق على نتائج مشاركة الاقليم في أعمال ورشة تحقيق التنمية الريفية التي نظمتها وزارة الحكم الإتحادي والتنمية الريفية مؤخراً .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاريعاء بالأستاذ سيف النصر من الله رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة يرافقه المهندس عبدالله عيسى زايد الخبير في مجالات الزراعة والتنمية الريفية ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة .

وابان الاستاذ سيف النصر من الله محمود رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام أن الورشة تهدف لإعداد وصياغة رؤية موحدة حول كيفية أحداث التنمية الريفية بمشاركة كافة الأقاليم والولايات على مستوى البلاد مشيرا الي أن رؤية الإقليم تركزت حول أهمية تحسين البنية التحتية بالريف من أجل توطين العائدين والنازحين وكافة المواطنين بالمناطق الريفية وتطرقت ورقة الإقليم لضرورة إنشاء آلية تعنى بالتنمية الريفية وإنزال مشروعاتها الى أرض الواقع.

وقال سيف النصر ان الحاكم أشاد بنتائج مشاركة الإقليم في أعمال الورشة وجدد إلتزام حكومة الإقليم بإنفاذ كافة مخرجات الورشة في مجال دعم التنمية الريفية وإعتمادها كأولوية في برامج ومشروعات حكومة الإقليم .