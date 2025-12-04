وزير العدل يلتقي منظمة مركز المدنيين في الصراع (civic)

التقي السيد وزير العدل د. عبد الله درف بمكتبة الاربعاء بوفد من منظمة مركز المدنيين في الصراع (civic) بحضور رئيس إدارة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان رئيس قطاع قانوني ياسر سيدأحمد .

وأشاد وزير العدل بالدور الذى تقوم به المنظمة وخاصة الحملات التي قادتها وأنتظمت بالولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع المنظمات الأخرى والتي أستهدفت حماية المدنيين وكشف أدوار الجهات الداعمة للمليشيا الارهابية المتمردة ووجوب إيقاف بيع الاسلحةً لتلك الجهات .

كما حث السيد الوزير وفد المنظمة علي المزيد من الاعمال لمناصرة وحماية المدنيين والنازحين جراء الحرب في مختلف الولايات في الجوانب المتعددة التي تهدف لحمايةً المدنيين.

وأشار درف الي الآليات الوطنية الحكومية التي تعمل لحماية المدنيين وأضاف بالقول أن الدولة حريصة على أن يكون للمجتمع المدني دوراً فاعلا في حماية المدنيين وكل ما يتصل بحقوق الإنسان وأن تكون هنالك شراكات خاصة مع المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن وأن الحكومة السودانية حريصةً وداعمه لتطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني .

من جانبه أعرب الاستاذ محمد الشفيع البدوي المدير القطري للمنظمة عن سعادته بهذا اللقاء وقدم للسيد الوزير شرحا ضافيا عن المنظمة ورؤيتها في مجال حماية المدنيين .