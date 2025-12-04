سياسية

والي الجزيرة يشرف تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة

2025/12/04
IMG 20190301 201845
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة سيسهم في تسهيل عمليات التمويل الفردي والجماعي ويحفظ حقوق المزارعين .
ولفت لدى تشريفه الاربعاء بمكتب سرحان بقسم الهدي تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني القاعدية لإهتمام الدولة بمشروع الجزيرة والمزارعين، مؤكداً أن مشروع الجزيرة هو الطريق والجسر الآمن للعبور بالإقتصاد الوطني .
من جانبه أكد المهندس إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة دعمه ومساندته للمزارعين بتوفير مدخلات الإنتاج وتأمين الري .
