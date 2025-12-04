والي الجزيرة يشرف تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة سيسهم في تسهيل عمليات التمويل الفردي والجماعي ويحفظ حقوق المزارعين .

ولفت لدى تشريفه الاربعاء بمكتب سرحان بقسم الهدي تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني القاعدية لإهتمام الدولة بمشروع الجزيرة والمزارعين، مؤكداً أن مشروع الجزيرة هو الطريق والجسر الآمن للعبور بالإقتصاد الوطني .