دروس في فن الاستسلام من تحت قبة الخطاب الشراكات المتناغمة والإستراتيجيات المثالية:

إدعت الجماعة أن شركتهم “مثالية” وتستحق أن تُدْرَس في مناهج أرقي جامعات العالم. وإذا كان الأمر كذلك، فأعتقد أن شعاراتهم حول فنون الحرب تستحق هي الأخرى أن تُدَرَّس للأمم كدرر خالدة في “الاستراتيجية السلمية”. منهجهم يقدم للشعوب نصائح ذهبية، منها:

😭للنساء: “سيدتي،إن همَّ معتدٍ بمسّ كرامتك، فاحذري أن تلجئي للعنف. تذكري: العنف ليس حلاً. المنهج الصحيح يكمن في الصراخ بشعار ‘لا للاغتصاب’، و أرجي الله في الكريبة. ثم حاولي أن تصلي مع المعتدي علي وسط – التقيه في المنتصف، أي أعطيه نصف لحمك ولا قطعة زياد ..إياك ثم إياك اللجوء إلي بخاخ الشطة فهذا عنف غير مشروع يمحي الفرق بينك وبين المعتدي. هذه خلاصة تجارب المرأة عبر العصور!”❤❤

😭لشعوب العالم المضطهدة في جنوب الكرة الأرضية: “إذا غزت قوى استعمارية أرضكم لنهب ثرواتكم واستعباد نخبكم، فالحكمة هي أعتزال الفتنة والتلذذ بفتك الغزاة بمنافسيكم السياسيين. والحل الأمثل هو الحياد أو التظاهر به. وأقصى ما نسمح به هو رفع لافتات كتب عليها ‘لا للغزو’. فتاريخ الأمم كله يثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، نجاعة هذا النهج السلمي في ردع الطغاة!”. ثم حاولوا أن تلتقوا مع الغزاة في منتصف – أي أعطوهم نصف السلطة ونصف الموارد ونصف النساء ولا عنزة زيادة.

معتصم اقرع