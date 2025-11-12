“مشكلة ليفربول”.. إعلامي إنجليزي يحرض سلوت على اتخاذ قرار جريء ضد محمد صلاح

في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد الماضي صرح أحد الإعلاميين الإنجليز ين الشهيرين أن النجم المصري محمد صلاح يمثل أكبر مشكلة تواجه فريق ليفربول في الوقت الحالي

واستضاف ملعب “الاتحاد” قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعرض ليفربول لهزيمة مذلة على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مقدم أحد البرنامج عبر شبكة “talksport” الإنجليزية إن فلوريان فيرتز بدا كطفل تائه في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وهو ما اتفق عليه الإعلامي الإنجليزي الشهير أدريان دورهام ولكنه أكد أنه ليس أساس المشكلة معبرا :”لا أعتقد أن هذه هي أكبر مشكلة يواجهها ليفربول في الوقت الحالي أعتقد أنه عندما يحلون مشاكل أخرى سيقدم لاعبون مثل فيرتز أداء أفضل أعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها ليفربول حاليا هي محمد صلاح”.

وأردف: “من الواضح أنه لا يبذل جهدا كافيا من الناحية الدفاعية بالنسبة لي نعم لقد سجل أهدافا ذلك الموسم (5 في 16 مباراة في مختلف المسابقات) ليس الأمر كما لو أنه لم يسجل على الإطلاق”.

واسترسل: “لكن هل يسجل أهدافا كافية ليمنح تلك الحرية في عدم القيام بعمل من أجل الفريق؟ هذه مشكلة كبيرة الأمر يتطلب مدربا قويا وجريئا حتى يتسنى له إقصاء محمد صلاح من التشكيل الأساسي بانتظام”.

يذكر أن محمد صلاح سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى مع ليفربول هذا الموسم خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات.

روسيا اليوم