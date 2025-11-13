منتج يعمل على تحسين الذاكرة والأوعية الدموية في الدماغ

أظهرت دراسة أجريت في هولندا، أن تناول الفول السوداني المحمص غير المملح بانتظام يمكن أن يساعد على تحسين وظائف الدماغ وإبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة Clinical Nutrition إلى أن تناول الفول السوداني غير المملح مع قشرته يوميا يحسن تدفق الدم الدماغي والذاكرة اللفظية لدى كبار السن.

وأُجريت الدراسة في جامعة ماستريخت بهولندا وشارك فيها 31 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاما، تناول كل منهم 60 غراما من الفول السوداني يوميا لمدة 16 أسبوعا. وأظهرت النتائج تحسنًا بنسبة 3.6% في تدفق الدم الدماغي، وزيادة بنسبة 5.8% في الذاكرة اللفظية، وانخفاضا في مستوى ضغط الدم.

وأوضح بيتر جوريس، الأستاذ المشارك ورئيس فريق البحث، أن زيادة تدفق الدم الدماغي، خاصة في الفصين الأمامي والصدغي المسؤولين عن الذاكرة والتركيز، تعني إمدادًا أفضل للأكسجين والمغذيات للخلايا العصبية، وهو ما يرتبط بالحفاظ على الصحة الإدراكية.

وأرجع الباحثون هذا التأثير الإيجابي إلى التركيبة الغنية للفول السوداني، والتي تحتوي على بروتين نباتي، وحمض أميني إل-أرغينين، ودهون غير مشبعة، وبوليفينول، إضافة إلى ألياف ومضادات أكسدة في القشور، التي تعزز مرونة الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات، مما يسهم في حماية الدماغ وتحسين وظائفه.

روسيا اليوم