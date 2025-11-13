ما عندي أدنى شك إنّه مدّعي الحياد، حمامات السلام، الرافعين شعارات رفض الحرب، بتمنّوا سقوط بابنوسة عشان “البلابسة” يقتنعوا (يقنعوا) ويسلّموا (يستسلموا) للسلام (الدعم السريع)؛

بعضهم، زي خالهم دا، أصحاب أجندة، وديل لا يعنونني كثيراً؛

إنّما داير أبعث رسالة للناس المنساقين ورا الشعارات دي——إن وُجدوا؛

هل تعلم إنه الحاجة البتتمنّاها دي هي بالضبط البتمنّوه الجنجويد؟!

ما لأنّهم بحبّوا السلام طبعاً؛

ولا كمان لأنّهم فتروا أو خايفين من الحرب؛

وإنّما لأنّه الحاجة الانت بتتمنّاها دي هي بالضبط غايتهم من الحرب دي؛

ودا بيعود لطبيعتهم الطفيليّة؛

لو انت فاهم إنّه الدعم السريع بيحارب عشان يهدم الدولة وينشئ دولة جديدة، كما يظنّ الأشرار المساكين من جلحاتهم، وزي ما أنا ذاتي كنت مفترض قبل كدا، فأظنّك غلطان؛

حميدتي والمعاه ما عندهم القدرة على تأسيس دولة، وإلّا ما كان ساقونا بالمسار المظلم دا؛

ولذلك فغرضهم هو إخضاع الدولة السودانيّة، وتحويل مواطنيها لعبيد في خدمتهم؛

والكلام دا بينطبق كذلك على عرمان وحمدوك وسلك وبقيّة سماسرة السياسة المعاهم؛

جميعهم وصلوا للحكم قبل كدا، وما قدّموا أيّ رؤية لإدارة الدولة غير ملاحقة خصومهم “الأشرار”، كي ينعم الجميع بالأمن والسلام؛

فالغاية من الحرب إذن هي إخضاع الدولة لمجموعة المرتزقة والعملاء والرمتالة ديل، يترمّمون عليها؛

والحاجة دي حرفيّا مرض!

وبعد؛

هل بالإمكان التصالح مع المرض البخش العضم؟

وللا نقول “لا للحقن”، ونبدا نتكلّم عن ألم الكي ومرارة الدواء؟!

ما هو المرض الزي دا يا كتلته يا كتلك، لكن ماف صيغة ممكن تخلّيك تتعايش معاه “بسلام”؛

والمأساة النحن فيها حسّي دي نتيجة محاولة التعايش مع المرض الوصفوها لينا نفس الحكماء قبل خمسة سنوات!!

عموماً “البلابسة” الراجيهم يقتنعوا ديل ناس دايرين يعيشوا بعافية أو يموتوا بسلام، ما مستعدّين يتعايشوا مع الأمراض دي؛

ما قنعوا لمن سقطت الجزيرة كلّها، والجيش كان محاصر في قيادته في العاصمة، فما ترجاهم يقنعوا عشان سقطت مدينة جديدة بعد صمود طويل؛

فما دام أمانيك موافقة لتطلّعات الدعّامة، فالأفضل ليك تمشي تتفاهم معاهم هم؛

ما تملانا مرض.



Abdalla Gafar

