“لن يستمر تألقه طويلا إذا لم يتخلص من مشكلته”.. مدرب منتخب إسبانيا يوجه تحذيرا صارما للامين جمال

حذر مدرب منتخب إسبانيا السابق خافيير كليمنتي، نجم برشلونة لامين جمال من أن مسيرته قد تواجه خطرا كبيرا إذا لم يحسن إدارة حياته الشخصية، وذلك في ظل الجدل المتصاعد الذي يحيط باللاعب.

وقال كليمنتي في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “كلاعب، لامين هو موهبة استثنائية. لكن مشكلته تكمن في سلوكه الشخصي. إذا لم يتصرف كرياضي، فلن يدوم تألقه طويلا. هذا واضح. لن يُسمح له بذلك”.

وأضاف المدرب الذي قاد منتخب إسبانيا بين العامين 1992 و1998: “لامين جمال يقوم بأشياء رائعة، لكن المنافسين بدأوا في التعرف على الطرق التي يستخدمها في المراوغة، وأصبحوا يجيدون مراقبته وتقليل خطورته وتحجيمها”.

وأوضح: “أصبح لامين يخضع الآن لرقابة خاصة من المدافعين، لعلم الجميع بالجودة الهائلة التي يمتلكها، لذلك يضعون أمامه أكثر من لاعب لإيقافه، لذلك جاذبيته ستنخفض مع الوقت”.

ويأتي هذا التحذير بعد تصدر جمال عناوين الصحف على مدار الأشهر الماضية في إسبانيا بصفة مستمرة، أحيانا لأسباب جيدة مثل تألقه اللافت مع برشلونة وحصوله على الثلاثية المحلية “الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر”، واحتلاله المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي.

وأحيانا لأسباب أخرى لا يفضلها جمال نفسه، مثل تعدد علاقاته النسائية وانفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بالإضافة إلى إصابته المزمنة في منطقة العانة، واتهامه بالتهرب من منتخب إسبانيا وإجرائه جراحة دون معرفة الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.

روسيا اليوم