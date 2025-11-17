اتحاد الكرة يتسلم قرارات محكمة كأس بشأن القضايا المرفوعة إليها

تسلمت الأمانة العامة للإتحاد السوداني لكرة القدم عددا من القرارات التي أصدرتها محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كأس) في القضايا المرفوعة إليها .

وفيما يلي تورد سونا نص القرارات :

اولا: رفضت محكمة كأس طلب الاتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة بتقديم استئناف اتحاد الجنينة المتعلق بعدم الاعتراف به على ضوء جمعية بورتسودان لهيئة التحكيم التي تنظر القضايا ١١٦٠٣/١١٦٠٢/ ١١٦٠٥/ وتقرر احالتها لمحكم فرد يحدد لاحقا.

ثانيا : دعت محكمة كأس المستأنفين اتحاد الجنينة ونادي ودنوباوي الي مواقفهم بشأن الاتي .

١. الاستئنافات في القضايا ١١٦٠٢/ ١١٦٠٣ / قد تكون مرفوضة شكلا بسبب التقادم.

٢. تم تقديم التوكيل في القضيتين اعلاه بتوكيل باطل او غير صالح.

٣. ان المستأنف في القضية ١١٦٠٥ لم يستنفد طرق الطعن الداخلية.

٤. الادعاء بعدم وجود صفة قانونية للمستأنفين في القضيتين ١١٦٠٢/ ١١٦٠٣

قررت محكمة التحكيم ان علي المستأنفين اتحاد الجنينة ونادي ودنوباوي تقديم ردودهم المكتوبة خلال ١٥ يوما وستتاح بعد ذلك مهلة للاتحاد السوداني للرد وتقديم مذكراته المكتوبة.

ثالثا: الزمت محكمة كأس المستأنف اتحاد الجنينة في القضية رقم ١١٧٩٠ التي رفعها اتحاد الجنينة ضد الاتحاد السوداني لكرة لعدم اعترافه بمجلس ادارة اتحاد الجنينة برئاسة حسن برقو بسداد رسوم التحكيم البالغه ٢٣ الف فرنك سويسري بعد ان رفض الاتحاد السوداني سدادها والا ستشطب القضية وفقا لنظام المحكمة.

من جهته قال مولانا متوكل عباس عقيد الزنجي، نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء أن الاتحاد موقفه سليم في كل القضايا المرفوعة أمام المحكمة ، وسيعمل على تقديم الدفوعات القانونية المطلوبة التي تؤكد ذلك .

وأشار لمتابعة اللجنة والفريق القانوني لكافة القضايا للرد عليها جميعا وهو من الأولويات لدينا وقال كل القضايا المرفوعة ضد الاتحاد في محكمة كأس محل اهتمامنا َوجاهزون لتفنيدها.

ونفى الزنجي ما يثار في وسائل الإعلام عن تجاهل الاتحاد لهذه القضايا وقال ظللنا طيلة الفترة السابقة نرد على جميع الشكاوي ونشارك في السماع نهدف من ذلك لشطب جميع القضايا لأنها لا تسند على حقائق ومواقف وحيثيات ووقائع قانونية وأن ذلك مسألة وقت ليس إلا.

سونا