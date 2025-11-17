– الضغط الاعلامي علي القحاتة بقي عامل ليهم هاجس.. بشتكوا انه اي زول منهم يتكلم بتعرض لحملات هجوم.. الهجوم دا من الشعب السوداني لانه زهج من تلونكم وكذبكم وكونكم ظهير للمليشيا وشغالين انتقاص من الجيش وطعن في الظهر وبتقوموا باقذر الادوار في رفع التقارير للمنظمات الدولية عن انتهاكات للجيش كلها كذب وكلها اختلاق..

– هسي حادثة الفاشر دي ليه القحاتة ما هاجموا المليشيا زي مهاجمتهم للجيش حتي بتجنبوا يسموها مليشيا ارهابية ومافي ادي دعوات من جانبهم لتصنيفها كمنظمة ارهابية.

– يكفي انه 3 ارباع قحت ومن بعد بقت تقدم يكفي انه 3 ارباعها انضموا رسمي للدعم السريع وكونوا معاه حكومة وبحاربوا معاه في الميدان بما فيهم حزب الامة بزعامة برمة ناصر… وديل سنتين كانوا لابسين قناع الحياد وشغالين خداع للشعب..

ليه الشعب ما يكرهكم وانتوا حتي بعد انقسمتوا لتأسيس وصمود قلتوا نحن نقدر ناس تأسيس وهدفنا واحد لكن تختلف الوسائل في بيان رسمي.. ليه الشعب ما يكرهكم ويحاربكم مع المليشيا سوا..



Alnour Sabah