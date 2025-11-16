من هم المبستنين في السودان؟

زمان قبل الحرب بشهور أنا قلت في علاقة خاصة بين بعض “القوي المدنية” والجنجويد فتصدت لي أميرة واخرون. في ناس قالو نفس الكلام ده فرموهم بالمنجنيق وقالو ده تخوين ونظرية مؤامرة. لاحقا إنضم نصف قحت لحكومة تاسيس الجنجويد والنصف الاخر فيهو جنجويد لسة داسينها- أتضح أن العلاقة أكثر من خاصة وإتضح أن وصف ذلك التحليل بانه نظرية مؤامرة كان في الحقيقة كذبة تخدم الجنجويد. أيضا فيما يخص السياسة الأمريكية والعالمية كثيرا ما يتم تبخيس وتتفيه تحليل جاد بانه نظرية مؤامرة. ألان ملفات إبستين في أمريكا تثبت صحة أشياء كثيرة كان يتم احتقارها بوصفها نظرية المؤامرة. مشكلة نظرية المؤامرة أن المؤامرات أحيانا تكون حقيقية. في سودان بليدونا ده أكيد في ناس مبستنين من راسهم إلي أخمص قدمهم مرورا بالجيب والمنتصف.

معتصم اقرع