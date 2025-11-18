«لدينا زنزانة لأبومازن».. بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال رئيس فلسطين

دعا وزير الأمن القومى للاحتلال الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، إلى تنفيذ عدة اغتيالات تستهدف كبار مسؤولى السلطة الفلسطينية، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وقال «بن غفير»، اليوم الاثنين: «شهدنا فى الأيام الأخيرة عودة للخطاب الداعى لإقامة دولة فلسطينية، ومن المرجح أن يحظى اليوم بدفعة جديدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولى المعنون بالطريق».

وأضاف وزير الاحتلال: «يجب ألا تكون للشعب المُختلق، المسمى الشعب الفلسطينى، دولة»، على حد قوله.

وخاطب «بن غفير» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلًا: «عليك أن تُعلن أن (أبومازن) لا حصانة له، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بذلك، فعليك أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولى السلطة الفلسطينية، عليك أن تأمر باعتقال (أبومازن)، لدينا زنزانة مُجهزة له، وسيُعامل كأى إرهابي»، وفق تعبيره.

وتابع: «أوقف (أبومازن) وأنا سأتولى أمره».

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولى، فى وقت لاحق من اليوم، على مشروع قرار أمريكى يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام فى غزة، ولاسيما فيما يتعلق بنشر قوة دولية فى القطاع، فى وقت تحذر واشنطن فيه من أن الفشل فى اعتماد النص قد يؤدى إلى العودة إلى الحرب.

المصري اليوم