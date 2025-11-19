مطالبات بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من المغرب.. ما السبب؟

تحدثت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا عن مطالبات بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2030 من المغرب لأسباب تتعلق بمعاملة الحيوانات.

وقد حصلت المغرب على حق تنظيم البطولة بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مع إقامة بعض المباريات في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين احتفالًا بالذكرى المئوية للبطولة.

يعد كأس العالم بعد القادم 2030 هو البطولة الرابعة والعشرون من كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث ستُقام هذه البطولة في كلٍّ من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستُقام أول ثلاث مباريات في كلٍّ من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

ستكون هذه النسخة أولَ نسخة يُنظَّم فيها كأس العالم في ثلاث قارَّات وفي ستِّ دول. وستكون ثانيَ نسخة تشهد مشاركةَ ثمانية وأربعين منتخبًا بعد كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقد قرَّر مجلسُ الفيفا بالإجماع في المدينة السويسرية زيورخ رفعَ عدد المنتخبات المشاركة في النسخ القادمة إلى 48 منتخبًا، موزَّعين على 16 مجموعة، يتأهلُ منها بطلُ كل مجموعة ووصيفُها فقط (وعددهم الإجمالي 32 منتخبًا) إلى مرحلة خروج المغلوب.

السبب الرئيسي وراء مطالبات سحب تنظيم كأس العالم 2026 من المغرب يتعلق بمعاملة الحيوانات، حيث طالبت جماعات حقوق الحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم السماح للمغرب باستضافة كأس العالم. ويرجع ذلك إلى ما وصفته هذه الجماعات بأساليب “همجية” في إعدام كلاب الشوارع، حيث شهدت البلاد اتخاذ إجراءات “تنظيف” وحشية للحد من أعداد الكلاب الضالة قبل بدء البطولة.

تظهر التقارير أن هناك ما يقارب ثلاثة ملايين كلب ضال في المغرب، وهو ما قد يؤثر على السلامة العامة، نظرًا لأن العديد من هذه الكلاب مصابة بأمراض تُعتبر خطرة، مثل داء الكلب.

ومع أن السلطات المغربية تؤكد التزامها ببرنامج أخلاقي للسيطرة على الكلاب الضالة من خلال عمليات اصطياد، إخصاء، تطعيم وإطلاق سراح، إلا أن الجمعيات الخيرية وجماعات حقوق الحيوان تتهم الدولة باتباع أساليب أكثر عنفًا.

أوضحت صحيفة “تليجراف” أن هناك شهادات من شهود عيان تتحدث عن عمليات قتل وحشية للكلاب، حيث قدر التحالف الدولي لحماية الحيوان أن حوالي 10 آلاف كلب يُقتل أسبوعيًا في المغرب. وقد جمعوا أدلة تؤكد أن الكلاب تُقتل بطرق بشعة تشمل إطلاق النار، التسميم، وحتى الحرق.

ما موقف “فيفا”؟

أكدت إليسا ألين، نائبة رئيس البرامج والعمليات في منظمة بيتا (PETA)، في تصريحات صحفية أن “فيفا” يتجاهل الطعون المقدمة ويُفضل جني الأموال على حساب حياة الحيوانات.

كما أكدت أن “فيفا” مُلزم بتحرك سريع، وإذا استمر المغرب في قتل الكلاب، ينبغي عليه سحب حق الاستضافة. وأوضحت أيضًا أن تخصيص أموال لدعم برنامج تعقيم في المغرب سيكون له تأثير كبير في حل أزمة الحيوانات المشردة.

صدى البلد