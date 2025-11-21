شاهد بالفيديو.. محترف الهلال يثير غضب جمهور المولودية والجهاز الفني ويتسبب في ثورة عقب نهاية المباراة بتصرف غير أخلاقي

أشعل محترف الهلال, السوداني, جان كلود, ثورة من الغضب عقب نهاية مباراة فريقه أمام مولودية الجزائر, في افتتاح مباريات دوي المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عقب إطلاق الحكم نهاية المباراة التي فاز فيها الهلال, بهدفين مقابل هدف.

وأظهر الفيديو المحترف البوروندي, وهو يقوم باستفزاز جمهور المولودية, والجهاز الفني بعد قذفه “قاروة”, مياه الأمر الذي أثار غضب بعثة الفريق الضيف وجمهوره.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اثار تصرف جان كلود, غضب الجميع حيث حاول أعضاء الجهاز الفني واللاعبين الاشتباك معه, وبعد تطور الأحداث هرب اللاعب وجرى من خارج الملعب وهو يضحك.

محمد عثمان _ النيلين