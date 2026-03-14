محامي حارس مرمى منتخب مصر يخرج عن صمته بشأن “الزواج السري”

أعلن محمد واصل، محامي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي، البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد “البلوجر” رنا أحمد، وذلك على خلفية ادعاءاتها الأخيرة بشأن زواجهما سراً، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد واصل في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن كل ما تداولته المدعية ليس له أساس من الصحة، واصفاً تلك الادعاءات بأنها “أخبار كاذبة” تهدف إلى التشهير بموكله واستغلال اسمه لتحقيق “شهرة زائفة”.

وشدد المحامي في بيانه على أن الفريق القانوني لن يتهاون في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات التي وصفها بـ “غير الأخلاقية والمفبركة بالكامل”، مشيراً إلى أن القانون المصري يكفل حماية الشخصيات العامة من محاولات الابتزاز الإلكتروني أو النيل من سمعتهم عبر نشر معلومات مضللة تفتقر إلى الدليل.

بدأت الأزمة عندما ظهرت البلوجر رنا أحمد في مقطع فيديو ومنشورات عبر حساباتها، أعلنت فيها أنها “زوجة محمد الشناوي”، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرة إلى أن الزواج تم بشكل سري بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام.

بررت البلوجر في ادعاءاتها سبب إخفاء الزواج برغبة الطرفين في الحفاظ على الخصوصية و”الخوف من الحسد”، لكنها قررت فجأة كشف الأمر للعلن، وهو ما أحدث “زلزالاً” في الوسط الرياضي ومنصات “السوشيال ميديا”، نظراً لمكانة الشناوي كأحد أهم نجوم الكرة في إفريقيا والوطن العربي.

