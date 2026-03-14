المريخ يتوج بطلاً للدورة الرمضانية للجالية السودانية في مقديشو بعد فوزه على الهلال

توج فريق المريخ بطلاً للدورة الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها سنوياً أسرة “دافوري” بالجالية السودانية في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الهلال بهدفين مقابل هدف، في نهائي أعاد أجواء القمة السودانية التقليدية إلى ملاعب مقديشو.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الخميس أجواء حماسية شبيهة بديربي الهلال والمريخ في الملاعب السودانية، وسط حضور جماهيري من أبناء الجالية السودانية وعدد من الصوماليين الذين تفاعلوا مع مجريات اللقاء.

وتقدم الهلال أولاً عبر اللاعب الحازق الملقب بـ“الدومة”، قبل أن يدرك لاعب المريخ جابر، وهو لاعب صومالي، هدف التعادل، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز لفريقه، ليقوده إلى منصة التتويج وينال أيضاً جائزة هداف البطولة.

وشارك في البطولة الرمضانية لهذا الموسم ستة فرق حملت أسماء أندية سودانية عريقة، هي الهلال والمريخ والأهلي الخرطوم والتاكا كسلا والاتحاد مدني والموردة، حيث شهدت المنافسات مستويات فنية جيدة وروحاً رياضية عالية.

وقاد فريق المريخ الكابتن الصومالي أحمد عبد المنعم الملقب بـ“أحمد ركشة”، المعروف بصلاته الوثيقة مع الجالية السودانية، فيما قاد فريق الهلال الكابتن المخضرم عماد حسين مؤسس نشاط “دافوري مقديشو” منذ عام 2012.

وشهدت البطولة حضوراً رسمياً ومجتمعياً لافتاً، حيث شارك في الافتتاح وحفل التتويج سفير السودان لدى الصومال السفير عبد الرحمن خليل أفندي، والمستشار الرياضي بالسفارة عماد الدين حامد، إلى جانب ممثل المكتب التنفيذي للجالية السودانية الكابتن الصادق الفكي وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية من السودانيين والصوماليين.

وجاء تنظيم البطولة هذا العام برعاية مستشفى هدن التخصصي ممثلاً في الطبيب الاستشاري السوداني عبد المنعم “زيتونة”، فيما قدم المدير المالي بالسفارة القطرية في مقديشو علي صلاح الدين كأس البطولة، وهو نسخة طبق الأصل من كأس العالم الذي استضافته دولة قطر.