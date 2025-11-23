بزشكيان يوجّه بحذف أربعة أصفار من الريال

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوما بتنفيذ تعديل قانون البنك المركزي الإيراني لحذف 4 أصفار من العملة الوطنية الريال.

ووفقا لهذا التعديل، يُحدد البنك المركزي العملة الوطنية الإيرانية “الريال”، ويُعلن عنها في إطار “نظام العملة الحاكم”.

ويتحمل البنك المركزي بحسب البلاغ مسؤولية تحديد سعر الصرف، ولكن يجب عليه أيضا مراعاة الالتزامات القانونية للبلاد ومقدار احتياطيات النقد الأجنبي.

يشار إلى أن التعديل المذكور ينطبق على البند (أ) من المادة (58) من قانون البنك المركزي الإيراني وجاء استنادا إلى المادة 123 من دستور الجمهورية الايرانية.

وفي وقت سابق أقر البرلمان الإيراني هذا التعديل في جلسة علنية يوم الأحد 2 نوفمبرالجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في 5 نوفمبر.

كما أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا التعديل. كما لم يعتبر مجلس صيانة الدستور ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية والدستور، ولذلك أُتيح حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الريال.

ويؤكد النص المُعدل على أن إعلان سعر الصرف يجب أن يكون “في إطار النظام النقدي السائد مع مراعاة المادة 44 من قانون البنك المركزي.

المصدر: وكالة “فارس”