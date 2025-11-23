رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد الإعلان عن خليفة ديشامب ويوضح موقفه من زيدان

صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو بأن لديه فرصتين استراتيجيتين للإعلان عن خليفة ديدييه ديشان، ويعتزم إدارة هذه المرحلة الانتقالية بحذر واحترام للعمل الذي تم إنجازه.

وسيخوض ديدييه ديشان الذي يقود المنتخب الفرنسي منذ 14 عاما، الأمتار الأخيرة مع “الديوك” خلال كأس العالم 2026. بعد وصوله إلى ربع النهائي في مونديال 2014، وفوزه بكأس العالم في مونديال “روسيا 2018″، وخسارته النهائي أمام الأرجنتين في مونديال “قطر 2022″، لتنتهي ولايته بحصيلة رائعة.

بينما يستعد الفرنسي الآخر زين الدين زيدان لقيادة منتخب بلاده عقب انتهاء مشوار “الديوك” في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بقوله أخيرا “سأعود للتدريب قريبا”، وذلك بحسب تقارير سابقة.

ورفض زيدان عددا من العروض وينتظر انتهاء مشوار فرنسا في كأس العالم 2026 لتولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده، خلفا لديديه ديشامب.

ولكن فيليب ديالو واصل في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب” التمسك بخطه المعتاد، إذ يرفض الاعتراف بأن زين الدين زيدان هو الخيار الوحيد الممكن لخلافة ديدييه ديشامب، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي “احتراما للجهاز الفني الحالي”، حتى لا يعرقل التحضيرات لكأس العالم 2026.

وعند سؤاله عن زيدان ومتى يتولى تدريب المنتخب الفرنسي، بدا ديالو متحفظا، وأجاب: “الأمر لا يتعلق بصناعة التشويق، بل هو ببساطة مسألة احترام للجهاز الفني الحالي، ديدييه وفريقه يشرفون على المنتخب منذ 14 عاما، ولا أريد إدخال أي عناصر قد تربك استعدادات الفريق. سنرى في يوليو. قد تحدث كثير من الأمور غير المتوقعة”.

وأضاف: “مع ذلك، كما قلت سابقا، لدي إعجاب واحترام كبيران لزيدان، سواء لما قدمه لكرة القدم الفرنسية أو لمسيرته مدربا وما حققه من ألقاب، لكن لكل شيء أوانه. الآن علينا التركيز على التحضير لكأس العالم”.

وفيما يتعلق بموعد إعلان رحيل ديشامب، أكد فيليب ديالو أن هناك فترتين متاحتين فقط، إما في نهاية كأس العالم، وإما في فترة أبكر بقليل كما أشار، موضحا أن الإعلان قد يتم بحضور ديدييه ديشامب لضمان انتقال سلس لقيادة المنتخب الفرنسي.

وأردف: “أحد الخيارات هو الإعلان بعد نهاية كأس العالم أو في نهاية الربع الأول من عام 2026 أي بين مارس وأبريل لكن هذا خيار مستبعد، حيث لا أريد حدوث أي اضطرابات”.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراتين وديتين في مارس المقبل، بين 23 و31 مارس، قبل التوجه رسميا إلى كأس العالم المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب فرنسا سيتعرف إلى منافسيه في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عندما ستجرى قرعة منافسات البطولة يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025.

روسيا اليوم