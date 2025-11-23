لاعبو ليفربول “يفسدون” احتفال صلاح بليلته التاريخية

أفسد لاعبو ليفربول ليلة زميلهم المصري محمد صلاح التاريخية بعد وصوله إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كخامس لاعب من فريقه ينال هذا الشرف عبر تاريخ المنافسة وذلك عقب الخسارة على ملعب “أنفيلد” يوم السبت أمام نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبح محمد صلاح يوم السبت خامس لاعب من ليفربول يخوض 300 مباراة في الدوري الإنجليزي بعد جايمي كاراغر، ستيفن جيرارد، جوردان هيندرسون وسامي هيبيا.

واعتبرت صحيفة “إكسبرس” الإنجليزية اليوم أن مجهودات صلاح خلال مباراة نوتنغهام ذهبت سدى وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبها بقية الفريق خلال المواجهة التي خسرها ليفربول 3-0 وهي سادس هزيمة في النسخة الحالية من الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة في معرض حديثها عن المباراة: صلاح يستحق الحصول على تقييم قدره 7 درجات من 10، لقد حاول أن يفعل كل شيء لكن ذلك لم يكن كافيًا. لقد كان لوحده وبلا مساندة من بقية الرفاق.

واعتبرت الصحيفة أن السويدي ألكسندر إيساك هو أسوأ لاعبي الفريق الأحمر إذ منحته 3 درجات فقط وهو نفس تقييم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، أما كودي غاكبو، أليكسس ماك أليستر، كيرتيس جونز، ميلوش كيركيز، فيرجيل فان دايك، رايان غرافنبرخ إضافة إلى البدلاء هوغو إيكيتيكي، أندرو روبرتسون وفيديريكو كييزا فحصلوا على 5 درجات.

العربية نت