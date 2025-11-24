أقذر أكذوبة في حرب التكالب على السودان:

🩸استُخدمت في هذه الحرب أبشع وأقذر الحيل الدعائية لتبرير الدعم الأجنبي الكامل لميليشيا الجنجويد البربرية، بحجة أن دولًا أخرى تدعم الجيش السوداني أيضًا. تُستَخدَم هذه الحجة السخيفة مرارًا وتكرارًا لتبرير أو التقليل ضمنيًا من أهمية تسليح الجنجويد من الخارج، لكنها حجة غبية وغير أخلاقية، وجاهلة أيضًا بالقانون الدولي والأعراف السياسية.

🩸من الواضح لأي شخص نزيه بلغ السابعة من عمره أن لجميع دول العالم الحق في تلقي الدعم العسكري والمالي من أي دولة أخرى في العالم، طالما أن حكومتي البلدين علي إتفاق. في الواقع، جميع جيوش العالم، دون استثناء، إما تشتري أسلحة أجنبية أو تتلقاها مجانًا أو بأسعار مخفضة.

🩸هكذا تعاون قانوني وطبيعي تمامًا، لأن جميع الدول تتمتع بحقوق قانونية في تجارة وشراء أو الحصول على الأسلحة مجانًا، وهذا الحق غير مشروط بطبيعة النظام السياسي، ولا يهم ما إذا كانت الدولة المتلقية ديمقراطية أو ديكتاتورية أو بلوتوقراطية، أو ملكية أو سلطنة أو مشيخة أو دولة بوليسية. شراء أو الحصول على أسلحة مجانية هو حق سيادي، نقطة سطر، جديد.

🩸القانون الدولي واضح بشأن الحق السيادي: حق الدولة في التحكم فيما يحدث داخل حدودها. وهذا يشمل الحق في إبرام اتفاقيات دفاع مشترك، واستضافة قواعد عسكرية أجنبية، ودعوة قوات أجنبية للمشاركة في تدريبات مشتركة أو للمساعدة في أي قضية.

🩸للدول ذات السيادة أيضًا الحق في السماح لدول أخرى بإنشاء قواعد عسكرية داخل أراضيها واستضافة مئات الآلاف من الجنود الأجانب. على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مئات ا القواعد العسكرية في دول أخرى، وتستضيف هذه القواعد مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين، والعديد من هذه القواعد مليئة بالأسلحة النووية.

🩸في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 750 قاعدة عسكرية في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم. هل هذا يعطي روسيا أو الصين أو تشاد الحق في غزو أي من هذه الدول وتبرير ذلك بالقول إن جيوش هذه الدول تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة؟ إن قول ذلك سيكون سخيفًا وغبيًا وجاهلًا وغير قانوني، لكن هذا ما يفعله المعلقون السودانيون في التبرير الداعمين الأجانب للجنجويد.

🩸لتوضيح الواضح، دعنا نلقي ببعض الأسئلة:

– هل يحق لإيران أو روسيا أو أي جهة أخري غزو قطر لأنها تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط؟ بالطبع لا، ليس لأحد هذا الحق. قطر دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام ما تشاء من اتفاقيات دفاع مع من تحب.

– هل يحق للولايات المتحدة غزو روسيا لأنها تتلقى مسيرات من أيران وجلبت آلاف الجنود الكوريين الشماليين لحماية أجزاء من أراضيها؟ بالطبع لا، ليس لأحد هذا الحق. روسيا دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون عسكريا مع من تحب.

– هل يحق لروسيا غزو ألمانيا والمملكة المتحدة لأنهما تستضيفان جنودًا وقواعد عسكرية أمريكية مليئة بالأسلحة النووية؟ لا، ليس لديها هذا الحق.

– هل يحق لأحد أخلاقيًا أو قانونيًا غزو المملكة العربية السعودية أو تسليح عناصر إجرامية لتدميرها لأن المملكة لديها تعاون وثيق مع الصين أو الولايات المتحدة التي باعت لها مؤخرًا أحدث طائراتها المقاتلة؟ بالطبع لا، ليس لأحد هذا الحق. السعودية دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون الدفاعي مع من تحب.

– هل يحق لأحد غزو مصر لمجرد تعاونها العسكري الوثيق مع الجيش الأمريكي الذي يقدم لها مساعدات عسكرية تُقدّر بملياري دولار سنويًا؟ هل يحق لأحد تنظيم وتدريب وتسليح المجرمين أو المتمردين أو القبائل المصرية وتبرير ذلك بدعم الولايات المتحدة للجيش المصري؟ بالطبع لا، ليس لأحد هذا الحق. مصر دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام ما تشاء من اتفاقيات دفاع مع من تحب.

– هل يحق لأحد غزو كينيا أو جيبوتي أو النيجر وتبرير ذلك بوجود قواعد عسكرية أمريكية والمساعدة العسكرية التي تتلقاها هذه الدول من الولايات المتحدة؟ لا، ليس لها هذا الحق.

🩸يجب أن أتوقف عن هذه الأسئلة هنا، ويمكنني طرح نفس السؤال على كل دولة في العالم، ولكن يجب أن تكون النقطة واضحة الآن.

🩸من ناحية أخرى، لا يحق لأي دولة تسليح ميليشيات إجرامية في دولة أخرى لزعزعة استقرارها، ناهيك عن ارتكاب جرائم حرب واغتصاب جماعي وتطهير عرقي والتسبب في فقر وموت جماعي بتدمير البنية التحتية. كل سوداني يموت من الجوع أو سوء التغذية، أو إذا كان سبب وفاته انقطاع الكهرباء والتلوث الصحي في مستشفى، يُقتل برصاصات أجنبية في هذه الحرب.

🩸إن المنطق الكاذب المتمثل في التبرير الضمني للتسليح الأجنبي للميليشيات الإجرامية هو وصفة لتدمير الحضارة والسلام في كل دول العالم، لأنه يمنح كل دولة مارقة الحق في غزو أي دولة أو تسليح العصابات الإجرامية فيها بحجة أن جيش الدولة الضحية له أصدقاء في الخارج . إذ لا يتذكر الغزاة التعاون العسكري الذي تمارسه دولهم مع دول أخري حول العالم.

🩸للاسف هذا هو المنطق البربري الذي يستخدمه السودانيون المدافعون عن الغزاة الأجانب. هذا المنطق شائع بين حلفاء الجنجويد وداعميهم الأجانب، لكن الجزء الأكثر حزنًا هو أنه يستخدم من قبل أفراد وأحزاب ليسوا مع الجنجويد، لكن كراهيتهم للكيزان سلبتهم تمامًا القدرة على التفكير بوضوح ووطنية وأخلاقية. إذ يغيب هذا الفرق الجوهري بين الحق السيادي والعدوان الأجنبي الهمجي علي سياسيين مخضرمين، ومثقفين محترمين، وحملة شهادات عليا في كل المجالات بما في ذلك القانون والعلوم السياسية.

🩸أحيانا تبدو لي الكراهية المرضية للكيزان كمجرد حيلة مصطنعة يتم نشرها كمبرر ضمني، مسكوت عنه، للتعاون مع الاستعمار والأجانب الطامعون أو على الأقل لتبرير تفادي الإصطدام مع المعسكر الاستعماري تحت غطاء واي الكيزان وثلاثين عاما من إثمهم. وهذه حيلة شائعة بين الكمبرادور من اليسار واليمين الليبرالي.

🩸أقول قولي هذا كخصم سياسي وفكري للكيزان من الميلاد وإلي هذه اللحظة وإلي لحدي. ولكن هذا يختلف عن فقدان البوصلة الوطنية والأخلاقية المكتسب طوعا من فزاعة الأخوان كلوثة أصيلة أو حيلة برجوازية من اليمين أو اليسار للتعاون مع إستعمار يسعي لتفتيت السودان ككيان إجتماعي سياسي.

🩸أفهم تماما كراهيتك للكيزان أو للجيش ولكن حين تسلبك هذه الكراهية القدرة على التفكير السليم وتجردك من بوصلتك الوطنية والأخلاقية تصبح كائنا أخطر علي الشعب السوداني من كيزان تمكنوا من لا-وعيك تمكن دعاية الغزاة من عقلك الذي تجمد في محطة كراهية بني كوز. حينها تتوقف كراهيتك للكيزان عن كونها خيارا سياسيا واعيا يستند على قاعدة أخلاقية ووطنية ويتحول إلي مرض نفسي عضال يصيب الوطن في مقتل.

🩸ولن أتطرق لاغرب منطق سمعته في صحافة أجنبية ساوت فيه أستاذة كبيرة بين تسليح ميلشيا همجية وبيع السودان لمعادن حول العالم. فطالما كانت دولة تشتري صادر سوداني، فهذا لا يختلف عن تسليح الجنجويد من قبل دولة أخري. ولعمري في المساواة بين فعل تصدير سلع مدنية وتسليح عصابة إجرامية ا إنهيار تحليلي وأخلاقي يستحيل أن ياتي به بشر إلا إذا كان ناشطا أو مثقفا سودانيا.

🩸باختصار، للحكومة السودانية الحق القانوني والسياسي في تلقي الدعم من أي دولة أخري سواء أن كانت مصر أم الجزائر أم السعودية أو قطر أم تركيا أم أرتريا أم الواق واق. ولكن لا يحق لأي دولة أجنبية غزو دولة أخرى أو تسليح ميليشيات إجرامية تُرهب وتروع المواطنين الآمنين في بلد بعيد عنها .

🩸إن منطق السودانيين المُدافعين عن الغزاة الأجانب، والذي يقبله وينشره من أعمتهم كراهية الكيزان، يدمر السودان، وهذا المنطق البائس قادرٌ بلا شك على تدمير الحضارة الإنسانية إذا تبنته جامعات العالم كما طالبتها الحكومة الإنتقالية بتدريس شراكة مثالية إنتهت بكارث كاملة الدسم.

.🩸التكافؤ الزائف بين حقوق السيادة والعدوان الإجرامي، بأمر الصفوة، يُدمر السودان تحت رواية زائفة تبرر الفظائع وهو وصفة لفوضى عالمية.

🩸ملحوظة أخيرة: حق الدولة القانوني في التعاون العسكري لا ينفي إمكانية أو مشروعية أي نقد لتعاون عسكري بين دولتين في السجال السياسي ولكن ليس في سياق تتعرض فيه دولة لغزو همجي، وتدمير وتفتيت. ولا يجوز أن تتمتع دول بحق التعاون وتحرم منه دول أخري بأمر صفوة متواطئة مع الغزاة أو تعلي كراهيتها للكيزان على ضرورة الحفاظ على وطن.

معتصم أقرع