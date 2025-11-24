الفاشر… نهب الأجساد وانهيار الإنسانية باشراف الطبيب علاء الدين نقد وعصابة آل دقلو .

• تتوالى من الفاشر روايات مرعبة تفطر القلوب، عن مدنيين يقتادون قسراً ويجبرون على التعرض لعمليات نزع أعضاء ، لتغدو أجسادهم سلعاً في أيدي مليشيا ابو ظبي ومرتزقة أجانب.

• شهادات ناجين تكشف عن ممارسات لا يصدقها العقل : الكلى، الأكباد، قرنيات العيون، وحتى الدم يستخلص من الضحايا قبل التخلص منهم بالقمع أو القتل وحرق الجثث، المليشيا قامت بمنع المبعوث الاممي توم فليتشر والمنظمات الدولية من الدخول للفاشر خوفاً من كشف جرائمها لكن تقارير جامعة بيل الامريكية وثقت كل الجرائم والانتهاكات.

• هذه الجرائم لا تستهدف الأفراد فقط، بل تستهدف الضمير الإنساني ذاته، وتنكشف أمام العالم كتحذير صارخ من الانهيار الأخلاقي الذي يمكن أن تبلغه المليشيات الاماراتية حين تترك بلا رادع.

• لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للتحرك، لحماية المدنيين، ووقف هذا الانتهاك الرهيب لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من تورط في هذه الفظائع، #الفاشر ليست مجرد مدينة… إنها مرآة لما يمكن أن يحدث حين يسود الغياب التام للعدالة والرقابة الإنسانية.

Basher Yagoub