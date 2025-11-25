مصطلح السردية :

مصطلح دقيق ومُعبر . وهي الرواية التي يعتمد عليها صانع القرار الدولي او الإقليمي في بناء منهج سياسي و دبلوماسي تجاه اي أزمة .. كمثال ناخذ الموقف التركي الأولى من أزمة الحــــ ـرب في السودان :

دبلوماسي كبير أخبرنا ان الاتراك ومع مرور وقت طويل من عمر الاقتتال في الخرطوم كانت لديهم قناعة تامة ان المتمرد حميــــ ـدتي (كوز) يعبر عن الإسلاميين . وكما ان الثابت لديهم قديماً ان الفريق البرهان بعثي ..

مثال آخر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه إيمان ان السودان فيه أكثر من حكومة و العاصمة الخرطوم تشبة حال العاصمة مقديشو ايام فوضى الصومال ..

إصلاح السردية التركية تطلب عام كامل و أما محاولة تعديل السردية لدي الأمريكان تطلب عامين ونصف ومن أقدار الله ولطفه ان سقوط الفاشر بيد الجنجويد غير رواية العالم كله وأضاف إليه سردية جديدة ان الأمارات هي الدينمو المحرك لكل مصائب وأزمات العالم . خاصة الإنسانية.

لذلك مكسب الأزمة السودانية في زيارة ولي العهد السعودي الي واشنطن هي ان الشعب السوداني كسب صديق جديد ومهم و مؤثر يرفع لافتة لا حياد فيها .. نتاج ذلك أن الرباعية نصفها غير محايد وايجابي مع الشعب السوداني (السعودية و مصر) والنصف الآخر نصفه والغ في الجريمة الي أُذنيه

Osman Alatta