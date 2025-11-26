الدعم السريع يخرج جكوك الخلا والمدن:

الدعم السريع يتمتع بخدمة خبراء أجانب ضليعين. لاحظت كل ما دخل الجنجويد أنفسهم في أزمة تمتليء الساحة بمبادرات من شقهم المدني وحملات إعلامية وسفريات للعواصم الأجنبية أو ورش ووثائق. في نوع الفترات دي برضو بيطلعو الجك الناير ألفي البترينة داك يقوم يرشنا بمبادرة أو خطاب أو خطة أو خارطة طريق.

بعد رد الفعل العالمي علي جرايم الجنجويد في الفاشر زادو الحملات الإعلامية وطلعو الجك البيمرقوهو فقط لما يكون في ضيوف أجانب. وحسي قال ليك

أعلن قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن:

– “هدنة إنسانية في كافة أنحاء البلاد تمتد ثلاثة شهور استجابة لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في السودان.”

– “وقال حميدتي إنه يأمل من أن تضطلع “الدول الرباعية” بدورها لدفع الطرف الآخر إلى التجاوب مع هذه الخطوة ومع الجهود الدولية الرامية لتحقيق مصلحة الشعب السوداني”. لاحظ الرباعية دي

– ” أعلن حميدتي موافقته على إنشاء آليات مراقبة ميدانية للهدنة الإنسانية. وستشرف على هذه الآليات كل من الدول الرباعية والاتحاد الأفريقي والإيجاد، لضمان تنفيذ الهدنة ووصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين.”

“وزعم حميدتي أن قواته ستلتزم بتسهيل العمل الإنساني وكل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب السوداني من تأمين حركة العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق المتضررة “بلا عوائق”، وغيرها.”

“كما تعهد حميدتي بمحاسبة أي شخص يثبت تورطه في ممارسة انتهاكات ضد المدنيين، مؤكداً أن العدالة “ستأخذ مجراها” وفقاً للقوانين الوطنية والقانون الدولي، وأنه “لن يفلت أي مرتكب لانتهاكات من المساءلة أياً كان موقعه أو رتبته”. وأشار إلى اتخاذ إجراءات تحقيق واضحة ومهنية سيتم إعلان نتائجها للرأي العام بشفافية فور انتهائها.”

” قال حميدتي إنه يأمل إلى حل سياسي شامل في السودان، لكن بشرط أن يستثني الحركة الإسلامية من جماعة الإخوان المسلمين، والمؤتمر الوطني.” وبرر هذا الاستثناء بزعم أن هذه الكيانات “تتحمل كل المأساة التي يعيشها شعبنا طيلة ثلاثة عقود”. لاحظ أن حميدتي كان يد البشير الباطشة.

زمان ياسر عرمان قال حميدتي أعلن أنو انحاز للديمقراطية والمدنية ولازم نصدقو. حسي أنا صدقت حميدتي وداير أرشحو لجايزة نوبل للسلام.

معتصم اقرع