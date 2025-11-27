الصحافة الإيطالية: الهلال مع إنزاغي الأكثر تنظيمًا وفعالية في آسيا

حظي الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، بإشادة واسعة في الصحافة الإيطالية عقب فوز فريقه على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، برباعية نظيفة، وهو الانتصار الذي عزز صدارة “الزعيم” لمجموعة منطقة الغرف، وأكد استمراره في تقديم عروض قوية تحت قيادة المدرب السابق لإنتر ميلان.

صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الشهيرة سلطت الضوء على الأداء التكتيكي للهلال، مُشيرة إلى أن إنزاغي واصل إثبات قدرته على صناعة منظومات هجومية فعّالة أينما ذهب، مؤكدة أن الفريق السعودي بات يتمتع بتنظيم واضح في بناء الهجمة، مع قدرة عالية على التحول السريع واستغلال المساحات.

من جانبها، كتبت صحيفة “كوريير ديلو سبورت” الإيطالية أن إنزاغي يُقدم مشروعًا ناجحًا يشبه بداياته مع إنتر”، لافتة إلى أن الهلال بات يحسم مبارياته بفضل الفعالية الهجومية والتحسن الملحوظ في جودة إنهاء الفرص، كما أبرزت الصحيفة دور إنزاغي في تطوير أداء المهاجمين، وعلى رأسهم ماركوس ليوناردو، الذي سجل ثنائية أمام الشرطة.

أما موقع “Tuttosport” فاعتبر أن الفوز الأخير يعزز مكانة إنزاغي كمدرب قادر على النجاح في بيئات مختلفة، قائلاً: “إنزاغي يثبت أنه ليس مدربًا لدوري واحد، بل مشروع احترافي قادر على النجاح خارج أوروبا”، وركز الموقع على صلابة الهلال الدفاعية وانضباطه التكتيكي.

بدوره، تحدث موقع “كالتشيو ميركاتو” عن الاهتمام الأوروبي المستمر بالمدرب، مُشيرًا إلى أن نجاحه في آسيا قد يعيد اسمه إلى دائرة الأندية الأوروبية الكبرى في المستقبل، خاصة مع قدرته على إدارة المباريات الحاسمة وتطوير اللاعبين.

جريدة الرياض