بوتين يشكر بن زايد ويكشف عن طبيعة الاتصالات مع الاستخبارات الأوكرانية في أبو ظبي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية تبقى على تواصل بشأن القضايا الإنسانية، وأن أبو ظبي مكان للتواصل بينها.

وأشار الرئيس الروسي للصحفيين في ختام زيارته لقيرغيزستان حيث شارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي الخميس، إلى أنه سمع “ضجيجا إعلاميا” حول اتصالات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في أبو ظبي.

وقال:

“أما بالنسبة لأبوظبي، فلم يحصل هناك شيء غير عادي أو سري. لقد كانت أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية دائمًا على اتصالٍ ببعضها البعض، حتى في أشد الفترات صعوبة. وهي الآن على اتصالٍ أيضًا. ماذا يفعلون هناك؟ يعملون حلّ عددٍ من المسائل الإنسانية، وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بتبادل الأسرى”.

وأضاف: “منصة أبوظبي تُستخدم بنشاط لهذا الغرض”.

وفي هذا السياق، عبّر بوتين عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد على إتاحتها إمكانية عقد هذه اللقاءات على أراضيها ودورها في عمليات تبادل الأسرى. وشدّد بوتين على أنّه “بفضل قائد دولة الإمارات العربية المتحدة، عاد عدد كبير من العسكريين الروس إلى وطنهم”

وذكر بوتين أن اجتماعا لممثلي أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية عقد في أبو ظبي بمبادرة من الجانب الأوكراني، وشارك فيه ممثل عن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي أن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا (دانييل دريسكول) ظهر “بشكل غير متوقع إلى حد ما” بالنسبة لروسيا في اجتماع ممثلي الأجهزة الخاصة الروسية والأوكرانية.

كما أشار إلى أن الاجتماع في أبو ظبي تم بمبادرة من الجانب الأوكراني، وشارك فيه ممثل عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويوم أمس الأربعاء، كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية الروسية المختصة بالملف الأوكراني شاركوا في محادثات ثلاثية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي.

وذكر أوشاكوف أن

المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لأوكرانيا، دانيال دريسكال، التقى ممثلين روس خلال الزيارة، لكن لم يجر حتى الآن أي نقاش جاد حول الخطة بين موسكو وواشنطن.

المصدر: RT