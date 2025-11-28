مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات يقف على الجهود التأمينية والإستعدادات لإستئناف العملية الدراسية بجامعة الخرطوم

أكد اللواء شرطة حقوقي/ طارق عبدالله محمد علي مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات جاهزية إدارته لبسط الأمن داخل جامعة الخرطوم وتأمين محيطها وداخليات الطلاب والمقرات الملحقة بها مؤكدا على إستقرار العملية التعليمية والتي تمثل أولوية قصوى مضيفا أن الجامعة ستجد السند الشرطي الكامل عبر التنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم والدفاع المدني والجهات ذات الصلة.

وأكد اللواء طارق أن رسالة الإدارة لأسر الطلاب واضحة (أمنكم وأمن أبنائكم مسؤوليتنا وإستقرار العام الدراسي هدف لن نتراجع عنه) وأشار مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات لدي زيارته مقر جامعة الخرطوم ولقائه بالبروفسيور/عماد الدين عرديب مدير الجامعة أن إدارته تعمل علي إنفاذ توجيهات وزير التعليم العالي بتضافر جميع الجهود لإنجاح إستقرار الدراسة بالجامعات مبينا أن الإدارة تمضي قدما في إنجاح هذه المبادرة الداعمة للجامعات في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل و النظافة وتهيئة البيئة وإزالة مخلفات الحرب حيث تتواصل الجهود حالياً في نظافة مسجد جامعة الخرطوم والميدان الشرقي.

مدير جامعة الخرطوم رحب بهذه الزيارة مثمنا الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لتأمين الجامعات في تأمين جميع الجامعات ومقرات مؤسسات التعليم العالي مستعرضا جهود الجامعة في إعادة تأهيل بيئتها الأكاديمية من صيانة وإزالة مخلفات الحرب وإعادة تشغيل الكهرباء وخدمات والمياه بدعم من والي الخرطوم وأكد استعداد الجامعة لإستقبال طلاب المستوى الأول علي مستوي (23) كلية موضحاً أن إنطلاق الدراسة يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود خاصة في الجانب التأميني

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة في ختام الزيارة وجه مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات بوضع خطة محكمة لتأمين الإمتحانات وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة فيما يختص بالجانب التأميني مؤكداً إستمرار الزيارات والمتابعة الميدانية حتى يكتمل إستقرار العام الدراسي بصورة تامة.

المكتب الصحفي للشرطة