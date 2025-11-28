الرئيس الأمريكي يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول “العالم الثالث”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع “دول العالم الثالث” حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل.

ويأتي إعلان ترامب بعد يوم واحد من إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل”.

وهدد أيضاً بإلغاء “ملايين” الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و”ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية”.

كما كشف أنه بصدد إلغاء جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في الولايات المتحدة.

وأمر بإجراء مراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وبطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لمواطني 19 دولة.

ويقول مسؤولون إن المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأربعاء، دخل الولايات المتحدة في عام 2021 بموجب برنامج إعادة توطين.

الشرق القطرية