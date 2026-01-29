“أمنها جزء من أمننا”.. مطالب مصرية عاجلة من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، مشددا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادا أصيلا للأمن القومي المصري والعربي.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأي إملاءات خارجية بشأن الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الحل الليبي–الليبي هو الركيزة الوحيدة لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة.

ونوه خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثالث لآلية دول جوار ليبيا بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل جهود الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث لآلية دول جوار ليبيا، الذي عقد في تونس بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، لبحث آخر تطورات الأزمة وسبل الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

وآلية دول جوار ليبيا الثلاثية “مصر – تونس – الجزائر” هي مبادرة إقليمية أطلقتها الدول الثلاث في عام 2024 بهدف تنسيق المواقف ودعم الحل السياسي في ليبيا، مع التركيز على مبدأ “الحل الليبي – الليبي” دون تدخلات خارجية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استمرار الأزمة الليبية منذ عام 2014، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي ومؤسسي بين حكومتين متنافستين، وتأجيل متكرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأراضي الليبية، مما يُعرقل جهود الاستقرار ويُهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وتعد مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الليبية بسبب الجوار الجغرافي الطويل أكثر من 1100 كم، والتهديدات الأمنية المباشرة تهريب السلاح والمخدرات والإرهاب، وتدفق مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

المصدر: RT