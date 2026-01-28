الأشخاص الأكثر عرضة للخرف!

أظهرت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات السمنة وارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

توصل الباحثون لهذه النتيجة بعد تحليل البيانات الصحية لسكان كوبنهاغن والمملكة المتحدة، وأثبتوا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) لا يُصاحب الخرف فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في تطوره، ولتحقيق ذلك استخدموا طريقة التوزيع العشوائي المندلي، وهي طريقة جينية تسمح بالكشف عن العلاقات المسببة للمرض وتقلل من تأثير العوامل المصاحبة له، وأظهر تحليل البيانات أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم الناتج عن عوامل وراثية، زاد خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

كما تبين للباحثين جزءا كبيرا من ارتفاع خطر الإصابة بالخرف كان مرتبطا بمشكلات ارتفاع الدم أيضا، وأن اجتماع مشكلات السمنة وضغط الدم في آن واحد لدى الشخص يُهيئ الظروف لتلف الأوعية الدموية الدماغية ويسرّع من تطور الضعف الإدراكي، ويسبب الخرف المرتبط بمشكلات الأوعية الدموية.

ويؤكد الباحثون أن التحكم بوزن الجسم وضغط الدم في منتصف العمر يتعبر أحد أسهل الطرق للوقاية من الخرف، أي قبل وقت طويل من ظهور المشاكل الأولى المتعلقة بالذاكرة والتفكير.

وكانت نتائج دراسة طبية عرضت خلال المؤتمر السنوي الأخير لجمعية التصوير بالأشعة بأمريكا الشمالية (RSNA) قد أشارت إلى أن زيادة الكتلة العضلية والتقليل من الدهون الحشوية في الجسم يمكن أن يبطئ بشكل ملحوظ شيخوخة الدماغ.

