سنار تبحث الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2026–2027

رأس مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الوزير المكلف ، د. نور الدين داؤود موسى، الثلاثاء الاجتماع الأول لمناقشة الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2026–2027م بحضور ممثلي البنوك، المزارعين، الغرفة التجارية، ومدراء الإدارات المعنية.

وذلك في إطار الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، حيث ناقش المشاركون موجهات الخطة التأشيرية، والترتيبات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى قضايا التمويل الزراعي، وتوفير المدخلات، وآليات التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع المصرفي والمزارعين، بما يضمن نجاح الموسم وتحقيق أهدافه الإنتاجية.

واتُفق على تنظيم نفرة زراعية لتوفير التمويل الكافي، وإنشاء صندوق لدعم القطاع الزراعي، والسعي للحصول على مصادر تمويل خارجية.

كما تم التأكيد على معالجة تحديات المواسم السابقة وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.

وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية خلال الاجتماع ، أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك بين كافة الشركاء، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات التي واجهت المواسم السابقة، ووضع حلول عملية تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين بالولاية.