أقوى مقاتلة في تاريخ مصر تتعثر في الوصول للقاهرة

كشفت منصة “ناتسيف نت” الإخبارية الإسرائيلية عن تأخير كبير في تسليم مقاتلات “رافال F4.1” الفرنسية الحديثة إلى سلاح الجو المصري، رغم توقيع العقد قبل أكثر من خمس سنوات.

وأشارت المنصة إلى أن الصفقة، التي أبرمتها مصر عام 2021 لشراء 30 مقاتلة إضافية من طراز “رافال”، لا تزال عالقة في مرحلة التسليم، باستثناء طائرة واحدة فقط تم تسليمها فعليًّا حتى الآن.

وكانت مصر قد أصبحت أول دولة في العالم تشتري هذا الطراز عام 2015 ضمن صفقة أولى بلغت 24 طائرة.

وأكد التقرير أن أيًّا من طائرات الصفقة الثانية لم يُدخل الخدمة الفعلية في سلاح الجو المصري، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير الاستثنائي.

ونقلت “ناتسيف نت” عن موقع “Tactical Report” تقريرًا استخباريًّا مفصلًا أوضح أن العقبة ليست في قدرة فرنسا على التصنيع — إذ تعلن باريس قدرتها على إنتاج 4 إلى 5 مقاتلات شهريًّا — بل تكمن في تعقيدات فنية ولوجستية وعسكرية مرتبطة بالجانب المصري.

وأشار التقرير إلى أن النسخة المخصصة لمصر، وهي “رافال F4.1″، تعد الأكثر تطورًا في تاريخ هذا الطراز، وتتضمن:

أنظمة حرب إلكترونية متطورة،

قدرات تشويش وتحديد أهداف دقيقة،

نظام عرض ذكي مدمج في خوذة الطيار يسمح له بالتحكم في الطائرة بمجرد النظر.

وأضاف أن شركة “داسو” الفرنسية خصصت خط تجميع في بوردو لإنتاج المقاتلات المصرية، وتم الاتفاق بين القاهرة وباريس على جميع التفاصيل التقنية، بما في ذلك مواصفات التسليح ومواعيد التسليم.

غير أن المشكلة، بحسب التقرير، تكمن في أن مصر لم تكمل بعد استعداداتها الشاملة لاستيعاب هذه المنظومة المتطورة. فقد بدأت القاهرة فعليًّا في بناء بنية تحتية غير تقليدية لاستقبال الطائرات، تشمل:

ملاجئ محصنة،

مرافق صيانة متخصصة،

خطط لتنفيذ الصيانة المحلية عبر المنظمة العربية للتصنيع.

إلا أن هذه الاستعدادات تتطلب وقتًا طويلاً، إذ لا يقتصر الأمر على استلام الطائرات، بل يشمل أيضًا:

تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين،

إنشاء مستودعات خاصة للأسلحة وأنظمة القتال،

تكامل المنظومة مع البنية الدفاعية الوطنية.

وختمت المنصة بالإشارة إلى أن هذا التأخير لا يعكس أزمة سياسية أو خلافًا بين الجانبين، بل هو نتيجة تنسيق عسكري وتقني ولوجستي معقد للغاية، يعكس الطبيعة الاستراتيجية للصفقة. فالمقاتلة “رافال” ليست مجرد طائرة قتال تقليدية، بل منصة استراتيجية قادرة على تنفيذ ضربات عميقة وطويلة المدى، وتُستخدم في سيناريوهات حرب متقدمة، وليس فقط في مهام مكافحة الإرهاب.

