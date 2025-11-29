أغنيتان رسميتان في كأس العرب للقطري حمد الخزينة والمصري محمد منير

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة.

وذكرت اللجنة المنظمة – في بيان رسمي – أنه تم إصدار الأغنيتين الرسميتين للبطولة، وهما “زماني” و”مكاني”.

أضاف البيان أن أغنية “زماني” تركز على أهمية الطموح والمثابرة بصوت الفنان القطري حمد الخزينة، وهي تعكس روح الإصرار العربي.

وتابع البيان “أغنية مكاني للنجم المصري محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة تتناول مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب العربية في شعور واحد بالانتماء والوحدة”.

الشرق القطرية