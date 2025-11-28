السودان يتضامن مع المملكة العربية السعودية في منظمة العمل الدولية

أكّد المندوب الدائم بجنيف السفير حسن حامد، لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية للدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية، بشأن الشكوى المقدمة من المنظمة .

وبحسبه عضوٌ بمجلس إدارة المنظمة أشار السيد المندوب الدائم إلى أن هذه الشكوى غيرُ مستوفيةٍ للشروط القانونية والإجرائية التي تستوجبُ تفعيلَ هذا المسار الإستثنائي، وانها لا تعكس الواقع الفعلي للتعاون البنّاء بين المملكة ومكتب العمل الدولي، لاسيما في ظلّ الإصلاحات الواسعة والممنهجة التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي شملت مجالاتٍ حيويةٍ، في مقدتها تعزيز الحماية الإجتماعية وإصلاح التنقّل الوظيفي.

كما فنّد السودانُ ما جاء في تلك الشكوى بأنّ هناك إتفاقيات غيرُ مصدّقٍ عليها من المملكة وردت ضمن ملابسات الشكوى، وأنّ موضوعاتٍ أخرى يجري النظرُ فيها، مطالباً مجلسَ الإدارة برفض الشكوى لعدم استيفائها المعايير الموضوعية .