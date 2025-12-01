فيدان: روسيا وأوكرانيا مستعدتان “أكثر من أي وقت مضى” للسلام

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن روسيا وأوكرانيا مستعدتان “أكثر من أي وقت مضى” للتوصل إلى اتفاق سلام لتسوية النزاع.

وقال فيدان في مقابلة أجرتها معه صحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية: “بعد أربع سنوات من حرب الاستنزاف، أصبح الطرفان مستعدين أكثر من أي وقت مضى للسلام. لقد أدركا حجم المعاناة الإنسانية والدمار وأدركا حدود قدراتهما”.

وأكد أيضا أن روسيا، “على ما يبدو، مستعدة أيضا للموافقة على وقف إطلاق النار واتفاقية سلام شامل بشروط معينة”.

وأضاف فيدان أنه “تم إبلاغ الجانب الأوكراني بهذا الموقف، ونحن نشارك في تنفيذ بعض جوانبه”.

وشدد الوزير التركي على أن الاتفاق قيد النقاش مهم ليس فقط لإنهاء النزاع في أوكرانيا، “بل لتحقيق استقرار دائم لأوروبا بأكملها أيضا”.

وقال: “في هذا السياق، ينبغي دراسة بعض البنود في الاتفاقية المنشودة والتي تهدف إلى ضمان أمن أوروبا، بشكل أكثر تفصيلا. واعتبر هذه الاتفاقية فرصة تاريخية لمنع أي اعتداءات في المستقبل”.

ويوم الجمعة الماضي، صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا تتفاوض في الوقت الحالي بشأن التسوية الأوكرانية مع الولايات المتحدة فقط.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق خطة مكونة من 28 بندا للتسوية الأوكرانية. وأثارت هذه الوثيقة غضب كييف وشركائها الأوروبيين، الذين حاولوا تعديلها بشكل كبير.

في 23 نوفمبر عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات حول خطة السلام في جنيف، اتفق الوفدان خلالها – وفقا لتقارير إعلامية – على معظم مقترحات واشنطن، لكن عدة نقاط أساسية تُركت للنقاش في اجتماع لم يحدد موعده بعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي. وأعلن ترامب لاحقا أن عدد نقاط الخطة قد خفض من 28 إلى 22.

ومن المتوقع أن يجتمع الوفد التفاوضي الأوكراني مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، على رأسهم ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، اليوم الأحد في فلوريدا، قبل أن يتوجه ويتكوف إلى موسكو للقاء القيادة الروسية مطلع الأسبوع المقبل.

