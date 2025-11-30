الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين

قدمت النيابة العامة يمدينة الكاملين الأحد المتهم ( ب ص ن) في الدعوى الجنائية رقم ( 287/ 2025) للمحاكمة أمام محكمة الكاملين لمكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 26/50/51/ 186 ق ج لسنة 1991 مقرون بالمواد 5/6 مكافحة الارهاب المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

حيث تلخصت الوقائع بأن المتهم تعاون واستنفر مع قوات الدعم السريع وحمل السلاح ولبس ملابس الدعم السريع بمنطقة حبيبة بولاية الجزيرة وقدم الاتهام عدد من الشهود حيث اكدوا الوقائع .

ومن ثم وجهت المحكمة تهم للمتهم لمخالفة المواد المذكورة، وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم تحت المواد أعلاه وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا.