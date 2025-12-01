بالنيران الصديقة.. فلسطين تخطف فوزا قاتلا من قطر بكأس العرب

حقق منتخب فلسطين، فوزا فاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، في مباراتهما على استاد البيت بالخور مساء الاثنين، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس العرب لكرة القدم، والمقررة في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسجل الهدف الفلسطيني في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف بـ “نيران صديقة” عن طريق القطري سلطان البريك في شباك فريقه.

وتشارك منتخبا فلسطين وسوريا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز منتخب سوريا على المنتخب التونسي (1-0)، في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب، فيما خرج منتخبي تونس وقطر بلا نقاط من الجولة الأولى.

