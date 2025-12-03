أول تعليق من أمير قطر بعد هزيمة منتخب بلاده أمام فلسطين في كأس العرب

حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025 الذي أقيم قبل إطلاق صافرة بداية مباراة “العنابي” ونظيره الفلسطيني أمس الاثنين، على استاد البيت بمدينة الخور.

وفجر منتخب “الفدائي” الفلسطيني مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره القطري على أرضه وبين جماهيره بهدف جاء في الوقت القاتل وبـ”نيران صديقة”.

ونشر أمير قطر، عبر حسابه على منصة “X” لقطات مصورة من حضوره حفل الافتتاح والمباراة برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، وبعض الشخصيات الأخرى.

وعلق الشيخ تميم بن حمد، قائلا: “يسعدنا في دولة قطر الترحيب بأشقائنا العرب في بطولة كأس العرب”.

وأضاف: “نتمنى للمنتخبات المشاركة كل التوفيق، راجين أن تجتمع قلوبنا دائما على الود والإخاء والاحترام المتبادل، وأن تحقق البطولة الأثر المرجو في مواصلة النهوض بكرة القدم في وطننا العربي العزيز”.

وهنأ أمير قطر المنتخب الفلسطيني بعد تحقيقه الفوز في بداية مشواره بالبطولة، قائلا: “ألف مبروك للمنتخب الفلسطيني بفوزه في المباراة الافتتاحية”.

