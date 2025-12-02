هدايا الدوسري تمنح المنتخب السعودي فوزًا صعبًا على عمان

قادت هدايا سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لفوز صعب على نظيره العماني، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العرب 2025.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح فراس البريكان التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 54، قبل أن يعدل غانم الحبشي النتيجة للمنتخب العماني في الدقيقة 70، لكن صالح الشهري أضاف الهدف الثاني لـ”الأخضر” في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة تألق سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، الذي صنع الهدفين الأول والثاني لزميليه فراس البريكان وصالح الشهري.

وكان منتخب المغرب قد استهل منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، بالفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1.

وسيلعب المنتخب السعودي مع جزر القمر في الجولة الثانية، فيما سيلعب منتخب عمان مع نظيره المغربي، يوم الجمعة المقبل.

