السودان تتعادل مع الجزائر والعراق تهزم البحرين

استهلت الجزائر مشوارها في الدفاع عن لقبها في كأس العرب FIFA قطر 2025™، بالتعادل السلبي مع السودان في المجموعة الرابعة. ولعب أبطال نسخة 2021 الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم أوناس، ودافعوا بقوة ليحصدوا نقطة ثمينة.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، تمكّنت العراق من تجاوز البحرين بنتيجة 2-1 في الدوحة، بينما سيواجه الأردن الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الثالثة لاحقًا.

لم ينجح منتخب الجزائر، بطل النسخة السابقة، في الخروج بنقاط المباراة أمام السودان، بل اضطر للدفاع عن نقطة التعادل بعدما أكمل الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

فرض فريق “محاربو الصحراء” إيقاعه منذ الدقائق الأولى، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد كرة متقنة أرسلها محمد خاسف نحو منطقة الجزاء، ارتمى لها سفيان بن دبكة من وضع مثالي، لكن رأسيته مرت بعيدًا عن المرمى. تواصل الضغط الجزائري بهجمة مرتدة سريعة قادها عادل بولبينة الذي وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس محمد النور ابوجا ، غير أن الأخير تألق في إبعاد الخطر ببراعة.

ولم تمر سوى لحظات حتى نجح بن دبكة في صناعة فرصة أخرى، حين مرّر كرة بينية مذهلة إلى رضوان بركان داخل المنطقة، إلا أن ابوجا واصل تألقه وأحبط المحاولة الحاسمة. وفي مشهد قلب ملامح الشوط، تلقى آدم وناس بطاقة صفراء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليترك الجزائر بعشرة لاعبين مع صافرة نهاية الشوط.

مع بداية الشوط الثاني تغيّر المشهد بالكامل، وتحول “صقور الجديان” إلى الطرف الأكثر مبادرة مستفيدًا من التفوق العددي، فارضًا حصاره على دفاع الجزائر بحثًا عن هدف يغيّر ملامح المباراة. وبدأت الخطورة تتصاعد تدريجيًا حتى جاءت أخطر اللحظات في منتصف الشوط، عندما تهيأت الكرة داخل المنطقة أمام عبد الرؤوف، فأطلق تصويبة قوية ارتطمت بالشباك الجانبية، في لحظة حبست أنفاس الجماهير الجزائرية في ملعب أحمد بن علي المونديالي.

واصلت السودان الضغط في الربع ساعة الأخيرة دون أن تنجح في صناعة فرص حقيقية، فيما اكتفت الجزائر بالاعتماد على المرتدات. ورغم المحاولات من الجانبين، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

“الحمد لله حصلنا على نقطة ثمينة. الأهم أننا لم نخسر، لأننا نعرف جيدًا صعوبة هذه المباراة، خصوصًا بعد البطاقة الحمراء التي تلقيناها مع نهاية الشوط الأول وجعلت الأمور أكثر تعقيدًا. لو أكملنا الشوط الثاني بـ11 لاعبًا لكانت حظوظنا أكبر في خطف الفوز، لكن في النهاية نقطة أفضل من لا شيء، والقادم أفضل بإذن الله.”عادل بولبينة، جناح المنتخب الجزائري

