شاهد بالفيديو.. حارس مرمى البحرين يسجل هدفا في مرماه بطريقة غريبة أمام العراق!

شهدت بداية مباراة العراق والبحرين الأربعاء، ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة في قطر من 1 وحتى 18 ديسمبر الجاري، تسجيل هدف عكسي بطريقة غريبة.

وسجل حارس المرمى البحريني إبراهيم لطف الله هدفا في مرماه بطريقة غريبة بقدمه بعد تصديه بيديه لتسديدة المهاجم العراقي أيمن حسن في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة البداية.

وبعد خمس دقائق من ذلك تعرض إبراهيم لطف الله لإصابة في الركبة بعد تصديه لكرة عراقية ليغادر أرضية ملعب 974 بالعاصمة الدوحة.

وانتهت المباراة بفوز العراق بهدفين مقابل هدف.

وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D)، التي شهدت التعادل السلبي بين منتخبي الجزائر والسودان في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT