إزالة الأكشاك العشوائية والتشوهات بصينية سنار التقاطع

اكتملت عملية إزالة الأكشاك والمواقع التجارية العشوائية بمنطقة الصينية سنار التقاطع في إطار الحملة المستمرة بمحلية سنار لإصحاح البيئة والتنظيم.

إلى ذلك أكد المدير التنفيذي لمحلية سنار فيصل عبدالرحمن أحمد انه تمت إزالة جميع التشوهات بالصينية التي تمثل مدخل وواجهة لمدينة سنار وأبان أن المحلية استجابت للعديد من الشكاوى والتوصيات بإزالة المواقع التي وصفت بالفوضى.

ووجه صوت شكر للنظام العام، والشرطة، والاستخبارات، والقوات الخاصة، والمقاومة الشعبية التي شاركت في مهمة الإزالة، وأعلن عن خطة المحلية لترتيب أوضاع بائعات الشاي بنماذج من المظلات، وتوفير مواقع بديلة لأصحاب الطبالي والأنشطة المختلفة بشكل يعكس الوجه الحضاري للمدينة وأضاف أن هناك مواقع أكشاك بموقف الشاحنات والسوق الشعبي لمن لم يحصل على موقع بالصينية.

من جانبه أكد مدير آلية إصحاح البيئة بدوي النور ان عمليات التنظيم التي نفذتها المحلية ساعدت في عملية التخلص من النفايات، كاشفاً عن نقل 45 طن من النفايات من الأسواق والأحياء إلى المكب بشكل يومي.