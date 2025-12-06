وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين يتفقد أوضاع النازحين بالدبة

رحبت ممثلة والي الشمالية، أمينة الشؤون الاجتماعية منال مكاوي، بالتدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية والوطنية في مجالات العون والإسناد خاصة لوافدي ولايات دارفور وكردفان بمعسكر العفاض بمحلية الدبة.

واكدت لدى زيارتها اليوم للمعسكر برفقة وفد من حكومة الولاية وعدد من العاملين في المجال الاجتماعي والإنساني، بحضور وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ممثلة في المفوض السامي فيلييو غراندي ووفد مجموعة أوشا ومجموعة المنظمات المشاركة في الزيارة، أكدت الأدوار الكبيرة التي تقوم بها محلية الدبة ولجنتها الأمنية ولجنة الطوارئ والأزمات بالمحلية، وجهود كافة شركاء العمل الاجتماعي والإنساني.

وأشارت منال مكاوي الى ان الولاية الشمالية استضافت نحو أربعة ملايين نازح في عدد 185 مركزا للايواء جراء الحرب في 15 ابريل 2023، بجانب أعداد أخرى من المبعدين والعالقين والعابرين، والضيافة المجتمعية بكل محليات الولاية السبع.

واستعرض المدير التتفيذي لمحلية الدبة محمد صابر كشكش، جهود محليته في عمليات الاستضافة الإيواء، بما يعضد جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات ولجنة الطوارئ والازمات، في سبيل إدماج الوافدين من ولايات دارفور وكردفان .

واكد ان كافة الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات تعمل بتنسيق تام، في استضافة الوافدين، موضحا وجود 3 مسارات لاستقبال الوافدين، بداية بمعسكر أزهري المبارك بالعفاض الذي يحوي 2008 من الوافدين ، والمسار الثاني خارج المعسكر بمدينة الدبة والمناطق المجاورة بنحو 7 آلاف شخص ، أما المسار الثالث هو أسر مستضافة عبر المجتمع بنحو 32 ألف شخص وافد تقدم لهم كافة الخدمات في المجالات المختلفة عن طريق لجنة الطوارئ والخدمات بالولاية والمحلية.

وأشار مساعد المدير العام لمعتمدية اللاجئين بولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل، الصادق سليمان يعقوب، إلى مشاركتهم، برفقة الوفد الأممي في زيارة معسكر العفاض لتفقد أوضاع الوافدين من ولايات دارفور وكردفان.

وأضاف ان الزيارة كانت موفقة من واقع تلمس الوفد الأممي على احتياجات المعسكر وامكانية تقديم الدعم اللازم للنازحين.

سونا