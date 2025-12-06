الجزيرة تستضيف ملتقى الإستشفاء والتعافي الوطني

رحب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بقيام ملتقى الإستشفاء والتعافي الوطني الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلم المجتمعي بمدينة المناقل ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح الخميس أعضاء اللجنة العليا للملتقى برئاسة الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة لإشراك كافة قطاعات المجتمع في الملتقى معلناً تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح وتحقيق أهداف الملتقى .

من جانبه أكد الشيخ إسحاق حمد النيل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي إن المجلس يعزز جهود حكومة الولاية في رتق النسيج الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية والجهوية والتعصب القبلي الضيق ويستكمل المصالحات .

وأعلن أن قيام الملتقى بولاية الجزيرة رسالة للعالم بأن البلاد تنعم بالسلام والأمان وعلي قلب رجل واحد لافتاً للمشاركات الداخلية والخارجية في الملتقى.