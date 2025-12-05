ورشة تنويرية للإدارات التنفيذية بمحافظة الدمازين حول الخطة الوطنية للقرار 1325

خاطب الاستاذ داؤود ادريس داؤود وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية الخميس، بقاعة الإدارة الأهلية بالدمازين فعاليات الورشة التنويرية للإدارات التنفيذية بمحافظة الدمازين حول الخطة الوطنية للقرار 1325 المرأة السلام الأمن والتي تنظمها وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المبادرة النسوية للتوعية (وعي) وجمعية اركويت وسط النسوية وبتمويل من هيئة الامم المتحدة للمرأة في اطار الشراكة مع التحالف النسوي، ضمن مشروع تعزيز دور المجموعات النسوية لدعم تنفيذ القرار 1325 المرأة السلام الأمن واستهدفت الورشة التنويرية مدراء الإدارات بمحافظة الدمازين.

واكد داؤود ان الورش التنويرية تسهم بشكل كبير في التعريف بالخطة الوطنية وتطويرها خاصة وان المرأة بالإقليم عانت كثيرا خلال الفترات السابقة باسباب الحروب والنزاعات وتمثل الخطة الوطنية بمحاورها المختلفة حجر الزاوية في تعزيز مشاركة المرأة وادماجها في الخطط والبرامج بجانب الحماية والاغاثة والانعاش والتعافي .